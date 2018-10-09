انطلاق المعرض الزراعي السعودي في الرياض

أخبار الآن | السعودية - الرياض



تحت رعاية وزارة الزراعة، افتتحت الأحد الدورة السابعة والثلاثون من المعرض الزراعي السعودي 2018، والذي يستمر ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

يسلط المعرض الضوء هذه السنة على الزراعة العضوية والمنتوجات التابعة لها بالإضافة إلى تربية وزراعة الأسماك.

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لمعرض الزراعي السعودي ، معرضٌ يجمع كبرى الشركات العالمية والمحلية للمساهمته الفعّالة في دعم وتطوير القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية والانتقال به إلى مستويات عالمية.بعرض أحدث التقنيات و الآلات والخدمات التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي وأنواع التمويل المقدم مم الصناديق الزراعية

الباحثون السعوديون حضروا إلى المعرض مقدمين ابتكاراتهم وابداعاتهم في المجال الزراعي فهنا مجموعة من الباحثين من الشباب السعودي في مركز التميز البحثي في النخيل والتمور. التابع لجامعة الملك فيصل بالاحساء يقدمون نماذج من ابتكاراتهم للمحافظة على النخيل

المعرض الزراعي السعودي جاء بالتزامن مع معرض الأغذية الزراعية السعودية والمعرض السعودي لتغليف الغذاء فأصبح الجميع تحت مظلة واحدة لجميع الزوار.

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