الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي تتعمد عرقلة مرور المواد الغذائية والنفط من الحديدة إلى صنعاء وإلى المحافظات اليمنية كافة، مشيرا إلى أن الممرات الآمنة التي تم الإعلان عنها سابقا بين الحديدة وصنعاء، بهدف تسهيل حركة المواد الغذائية والمواطنين والمنظمات الأممية.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحفي، أن التحالف استهدف منصة َ إطلاق صواريخ باليستية في محافظة صعدة، كما قصف نفقا لتخزين الصواريخ الباليستية في مدينة صنعاء في جبل النهدين، فضلا عن استهداف مخزن استراتيجي آخر في صنعاء.

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