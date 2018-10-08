مقتل قيادي حوثي بقصف للتحالف جنوبي الحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي مصرعه مع عدد من مسلحيه في غارة لطائرات تحالف دعم الشرعية في جبهة الساحل الغربي جنوبي محافظة الحديدة.

وأكدت مصادر ميدانية أن القصف استهدف تعزيزاتٍ للميليشيات تم تدميرها فور وصولها إلى خطوط المواجهات شرقي مدينة الحديدة.

ويعتبر القيادي أحد أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية، وينتمي إلى مديرية الشغادرة بمحافظة حجة.

إلى ذلك قصفت بوارج قوات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيات شرقي مديرية الدريهمي وفي ضواحي مدينة الحديدة.

اقرأ أيضاً :

ميليشيات الحوثي تحتجز 10 سفن في الحديدة