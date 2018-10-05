الحريري: تشكيل حكومة لبنانية جديدة خلال 10 أيام

أخبار الآن| بيروت - لبنان - (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ينتظر أن تنتهي ويتم إنجازها بالكامل خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام، وعلى نحو مرض للبنانيين.

وقال الحريري - في حديث تلفزيوني ً لقناة (إم تي في) اللبنانية - إن أزمة تأخر تشكيل الحكومة ومشكلتها الأساسية، تتمثل في أن عملية التأليف تأتي عقب انتخابات نيابية تجرى للمرة الأولى منذ نحو 9 سنوات، ومن ثم يريد كل فريق سياسي، في إطار الطموح السياسي، أن يحصل على حجم أكبر من بقية الفرق والقوى السياسية.

وشدد الحريري على أن عملية تشكيل الحكومة، تقتضي من جميع القوى السياسية دون استثناء التضحية السياسية، بما فيهم رئيس الجمهورية ميشال عون، سواء بمنصب نائب رئيس الحكومة أو في ما يتعلق بحجم حصته الوزارية داخل الحكومة.. مؤكدا أن الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس عون الاربعاء كان بناء وإيجابيا.

وأضاف الحريري أنه والرئيس ميشال عون بينهما حالة من التفاهم الكبير على ضرورة حل موضوع تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، خاصة وأن وضع الاقتصاد لا يتحمل الخلافات اللبنانية الداخلية الراهنة.. مؤكدا أن الاقتصاد اللبناني "في وضع صعب للغاية".

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