عقوبات امريكية على كيانات تمول حزب الله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس فرض عقوبات على شخص وسبع شركات لبنانية بتهمة تمويل حزب الله اللبناني.

واوضحت الخزانة الامريكية ان العقوبات فرضت على اللبناني عبد الله الأمين و سبع شركات يملكها أو يديرها ومقرها في لبنان وتدعم أدهم حسين طباجة الذي فرضت عليه عقوبات في حزيران/يونيو عام 2015، لعمله لصالح حزب الله وعلاقته بكبار مسؤوليه

وأضافت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر أنها تواصل كشف وتعطيل شبكات الدعم المالي لحزب الله.

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