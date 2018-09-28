إسرائيل تنشر صور مواقع بناء صواريخ لحزب الله في بيروت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشر الجيش الإسرائيلي الخميس، مقطع فيديو وصوراً لما قال إنها مواقع بناء صواريخ لميليشيا "حزب الله" في لبنان.

ووُزعت الصور بعد دقائق من قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن لدى إسرائيل أدلة على مُساعدة إيران "حزب الله" لتُصبح صواريخه دقيقة التوجيه.

وقال: "في لبنان، توجه إيران حزب الله لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة التوجيه.

ولم يتسن التحقق من التأكيدات الإسرائيلية في خطاب نتانياهو وفي 5 صور، وفيديو مدته 76 ثانية نشرها الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن نشر المنشآت قرب مطار بيروت الدولي "يهدد عمداً المدنيين اللبنانيين".

وفي بيروت امتنع المسؤول الإعلامي في ميليشيا "حزب الله"، محمد عفيف، عن التعليق على التقرير.

المزيد:

نتانياهو: إيران تمتلك مخزنا سريا للأسلحة الذرية