ملك الأردن يتعهد بمحاسبة المقصرين بحادثة السيول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعهّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمحاسبة المقصرين عن إتخاذ كافة الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع حادثة السيول التي جرفت الرحلة المدرسية بالقرب من البحر الميت.

وعبّر ملك الأردن عن غضبه الكبير تجاه كل من قصر في هذه الحادثة التي أودت بحياة 20 شخص وإصابة 42 آخرين، معزياً الشعب الأردني وأهالي الضحايا.

ووقعت الحادثة الأليمة مساء أمس، أثناء مرور باص يقل 37 طالباً كلهم أطفال من الصفين السابع والثامن و 7 مرافقين، ضمن 44 شخصاً كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت، جرفتهم السيول الناجمة عن الأمطار الغزية التي تضرب الأردن. وشيع أهالي الضحايا ظهر اليوم أبنائهم فيما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة.

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