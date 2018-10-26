إعلان الحداد على ضحايا السيول في الأردن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (بترا)

أعلن الديوانُ الملكي الهاشمي الحِداد ثلاثةَ أيام على أرواحِ ضحايا موجة السيول التي إجتاحت منطقة البحر الميت على ما أفادت وكالة الانباء الأردنية الرسمية بترا. وقال الديوان الملكي الأردني إنه تم تنكيس علم السارية على المدخلِ الرئيسي للديوان منذ صباح الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.

هذا وتواصل الدفاع المدني الأردني عمليات البحث عن المفقودين في حادثة الرحلة المدرسية بمنطقة البحر الميت على خلفية السيول التي إجتاحت المنطقة. ونقل التلفزيون الأردني عن مسؤول في الدفاع المدني قوله إنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الوفيات مع العثور على مفقودين آخرين على خفية السيول التي اجتاحت لاسيما منطقة الأغوار التابعة لمنطقة البحر الميت.

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