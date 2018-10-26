الإنقاذ: ارتفاع عدد وفيات سيول البحر الميت الى 19 شخصا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

واصلَ الدفاعُ المدني الأردني عملياتِ البحث عن المفقودين في حادثةِ الرحلة المدرسية بمنطقة البحر الميت على خلفيةِ السيول التي إجتاحت المنطقة, حيث إرتفعت حصيلة الوفيات الى 19 شخصا.

ونقل التلفزيون الأردني عن مسؤولٍ في الدفاع المدني قوله إنه من المتوقعِ أن ترتفعَ أعدادُ الوفيات مع العثورِ على مفقودين آخرين على خفليةِ السيول التي اجتاحت لاسيما منطقة الأغوار التابعة لمنطقةِ البحر الميت.

ودهمت سيول جارفة مناطق عدة في البلاد، قتل إثرها 18 شخصا جلهم من الأطفال، فيما لم تتمكن السلطات من معرفة عدد المفقودين على وجه التحديد.وفيما تجري عملية إنقاذ كبرى باستخدام طائرات هليكوبتر، وبمشاركة قوات من الجيش, طالبت السلطات السكان بأخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن المفقود في جميع المناطق.

وأعلن في وقت سابق، عن حافلة تقل 37 تلميذا و7 مدرسين كانت في رحلة بالمنطقة عندما جرفتها السيول في واد.من جانبه، أوضح المتحدث باسم الأرصاد الجوية الأردنية، حسين المومني، أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة شمالي ووسط البلاد، محذرا من استمرار آثار المنخفض الجوي، وتأثيره على مناطق عدة بالمملكة.

وألغى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارته المقررة إلى البحرين الجمعة، لمتابعة مجريات حادثة البحر الميت. من جانبه، تابع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز ميدانياً جهود البحث والانقاذ، كما تفقد المصابين في مستشفى الشونة الجنوبية.

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