الكرملين: لا نشك برواية السلطات السعودية حول قضية خاشقجي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الكرملين إنه لا يوجد شك في بياناتِ سلطات المملكة العربية السعودية بأن العائلة المالكة ليست ضالعة في مقتل جمال خاشقجي. وأوضحا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا يوجد سببً يدعو روسيا للتشكيكِ في تصريحاتِ العاهل السعودي وولي العهد عن أن العائلةَ المالكة ليست ضالعة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "إنه ما من سبب يدعو أحدا لعدم تصديقهم" مضيفا أن الكرملين يرحب بالتحقيقات في القضية.



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