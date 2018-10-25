محمد بن راشد: نقف إلى جانب بن سلمان في معركته للتنمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) ‏

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، ‏حاكم دبي , مساندته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان‎.

وأضاف بأن الإمارات مع محمد بن سلمان في معركته الشخصية لتنمية المنطقة". ‏

ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر "مبادرة ‏الاستثمار"،إن الدول التي كانت تعمل بشكل جيد في الشرق الأوسط، كانت تعتمد بشكل جيد ‏على النفط.. أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً لنتقدم أكثر.. هو الشيخ محمد بن راشد".‏

وأوضح ولي العهد السعودي أن الشيخ محمد بن راشد :فع السقف ونستطيع أن نرى أبوظبي ‏تحركت سريعاً وكذلك البحرين، وهذا لا شيء مما سيحدث في الخمس سنوات القادمة في ‏البحرين.. وكذلك الكويت، ومصر حققت 5% نمواً في اقتصادها ومعدلات البطالة تنخفض ‏سريعاً، وتزايدت وحدات الإسكان". ‏

ومضى مسترسلا :"رأيت العمال يبكون لاستعادة مصر القوية العظمى". ‏

واعتبر الأمير محمد بن سلمان،أن الشرق الأوسط هو "أوروبا الجديدة"، وأعتقد أن هذا الهدف ‏سيتحقق مئة بالمئة‎.‎

وجمعت الجلسة ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ‏ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد‎.‎

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