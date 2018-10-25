محمد بن راشد: نقف إلى جانب بن سلمان في معركته للتنمية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي , مساندته لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف بأن الإمارات مع محمد بن سلمان في معركته الشخصية لتنمية المنطقة".
ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة في مؤتمر "مبادرة الاستثمار"،إن الدول التي كانت تعمل بشكل جيد في الشرق الأوسط، كانت تعتمد بشكل جيد على النفط.. أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً لنتقدم أكثر.. هو الشيخ محمد بن راشد".
وأوضح ولي العهد السعودي أن الشيخ محمد بن راشد :فع السقف ونستطيع أن نرى أبوظبي تحركت سريعاً وكذلك البحرين، وهذا لا شيء مما سيحدث في الخمس سنوات القادمة في البحرين.. وكذلك الكويت، ومصر حققت 5% نمواً في اقتصادها ومعدلات البطالة تنخفض سريعاً، وتزايدت وحدات الإسكان".
ومضى مسترسلا :"رأيت العمال يبكون لاستعادة مصر القوية العظمى".
واعتبر الأمير محمد بن سلمان،أن الشرق الأوسط هو "أوروبا الجديدة"، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة.
وجمعت الجلسة ولي العهد السعودي وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد.
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