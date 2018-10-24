توقيع صفقات بأكثر من 50 مليون دولار بمؤتمر الإستثمار السعودي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

25 صفقة على الأقل تعادل قيمتها أكثر من 50 مليار دولار تم توقيعها في اليوم الأول من مؤتمر الاستثمار السعودي الذي بدأت اعماله يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

وشملت الصفقات التي تم توقيعها وكان بينها 12 صفقة وصفت بالضخمة منها استكمال المرحلة الثانية من مشروع خط سكة الحرمين السريع، بالإضافة لتوقيع صفقات أخرى بقطاعي الطاقة والنقل، وعدد من مشاريع النقل العام الرئيسية، ومشروع تطوير الجسر البري السعودي الذي يربط ساحل البحر الأحمر بالعاصمة السعودية الرياض.

وتشكل مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق جزءاً أساسياً من خطة عام 2030 للمملكة العربية السعودية التي تهدف للتنويع الاقتصادي والاجتماعي والحد من الاعتماد الرئيسي على عائدات النفط والغاز وذلك عن طريق الاستثمار في الصناعات الجديدة التي ستوفر فرص العمل لشباب المملكة.

وتم إبرام صفقات أخرى مع اكبر الشركات العالمية ، بالإضافة لتوقيع شركة أرامكو السعودية 15 اتفاقية مبدئية بقيمة 34 مليار دولار.



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