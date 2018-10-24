الشرطة المصرية تقتل 11 إرهابيا في مداهمة للصحراء الغربية

أخبار الآن | أسيوط - مصر (صحف)

قتل 11 إرهابيا على يد قوات الشرطة المصرية اليوم خلال تنفيذها حملة أمنية داهمت خلالها مناطق جبلية ومزارع نائية بالقرب من مركز ديروط التابعة لمحافظة أسيوط.

ونجحت قوات الشرطة في القضاء على الإرهابيين من خلال عدة ضربات أمنية لمناطق وكهوف ودروب ومخابئ جبلية ومناطق قريبة من طريق "ديروط – الفرافرة" بنطاق محافظة أسيوط.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وسيارات الدفع الرباعي، المستخدمة في الانتقال بالمناطق الجبلية والدروب الصحراوية، وتنفيذ عمليات ضد المواطنين الأبرياء واستهداف منشآت حكومية.

وبحسب مسؤولين في الشرطة فإن العمل جار لنقل جثث الإرهابيين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، واستكمال الإجراءات القانونية.

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