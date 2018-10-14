هادي يكشف عن مخطط إيراني لفصل جنوب اليمن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (واس)

اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إيران بدعم أطراف في جنوب اليمن، للانفصال عن الوطن، مطالبًا طهران برفع يدها عن بلاده والتوقف عن دعمها للميليشيا الحوثية في شمال وجنوب البلاد.

وأكد الرئيس هادي في خطاب له بثته قناة اليمن الرسمية مساء السبت بمناسبة الذكرى الـ55 لقيام ثورة 14 من أكتوبر في جنوب اليمن، أن إيران مستمرة في دعم أطراف جنوبية على غرار الدعم الذي تقدمه، للمليشيا الحوثية في الشمال، وذلك حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكشف هادي عن امتلاك قيادات جنوبية حسابات في بيروت وميزانيات معتمدة من إيران، مشيرًا إلى أن قناة عدن التي كانت تبث من بيروت أكبر دليل على دعم إيران وحزب الله لأطراف جنوبية ووجود معتقلين من الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، لدى الجيش اليمني ويجري التحقيق معهم.

وشدد الرئيس اليمني على أن مخرجات الحوار الوطني هي المخرج الوحيد لمستقبل اليمنيين ونضالهم وأن بناء اليمن الجديد من ستة أقاليم هو الطريق هو العادل لليمنيين في الشمال والجنوب والوسط، متعهّدًا بعدم التراجع عن تنفيذ مخرجات الحوار.

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