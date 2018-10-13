قوات الشرعية اليمنية تحرر مواقع استراتيجية شمال لحج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حررت قوات الشرعية اليمنية، باسناد من التحالف العربي مواقع استراتيجية جديدة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الإنقلابية.

وقال مصدر عسكري، إن "قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل الكوكب، وجبل النبي شعيب، وجميع التباب المجاورة، شمال مديرية القبيطة، بعد معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لهم"، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر، أن "أبطال الجيش الوطني تمكنوا من قطع خطوط إمدادات للمليشيات الانقلابية، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم قوات الجيش". ونقل موقع الجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله، إن "قوات الجيش حررت جبل الكوكب، وجبل النبي شعيب، في مديرية القبيطة، عقب معارك شرسة خاضتها، مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

المزيد من الأخبار

قوات سوريا الديمقراطية تقتل 49 من داعش في دير الزور

الجيش اليمني يتقدم في محافظة صعدة