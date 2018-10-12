الجيش اليمني يتقدم في محافظة صعدة

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

يواصل الجيش اليمني تقدمَه في عدة مديريات من محافظة صعدة، وسيطر على مواقع جديدة كانت تخضع للميليشيات الحوثية، وتحديداً في مديريات الظاهر وباقم وكتاف.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن الجيش اليمني نجح في تنفيذ هجوم على مواقع للحوثيين قبالة مديرية الظاهر، وسيطر عليها بعد مصرع أكثر من 9 من الميليشيات وفرار آخرين.



أما في مديرية باقم، فقد خاضت عدة ألوية من الجيش اليمني هجوماً متزامناً محققةً إنجازات عسكرية ومقتربةً من مركز مديرية باقم، وذلك بعد دعم من طيران التحالف الذي دمر تعزيزات للحوثيين كانت تحاول مساندة عناصرها على الجبهات.

وفي مديرية كتاف، يواصل الجيش عمليات مسح وتطهير للألغام التي زرعها الحوثيون بأشكال وأحجام مختلفة، حيث تم نزع أكثر من 300 لغم خلال اليومين الماضيين.

اقرأ أيضا:

31% من فتيات اليمن خارج المدارس