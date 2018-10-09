التحالف يطالب المنظمات بتحويل الأموال للبنك المركزي اليمني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)



دعا المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إلى تحويل جميع المساعدات التي يتم تقديمها من المنظمات أو غيرها من الجهات الدولية، إلى البنك المركزي اليمني، لضمان عدم سرقتها من ميليشيات الحوثي الإيرانية



وأوضح العقيد تركي المالكي أن الحوثيين يسببون الكثير من المشكلات التي تؤثر سلبا بصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني، أهمها عمليات النهب المستمرة، التي تجاوزت أكثر من 5.2 مليار دولار وأكثر من 800 مليار ريال يمني يتم تحصيله من الضرائب في الموانئ التي تخض لسيطرة المليشيات الحوثية.



وأشار المالكي إلى البيان الصحفي الصادر من مركز إسناد للعمليات الشاملة في اليمن، الذي طالب جميع المنظمات الأممية بتحويل المبالغ كافة إلى البنك المركزي اليمني في عدن وعدم تحويلها إلى البنوك اليمنية خارج اليمن بسبب بعض الإشكاليات بسعر صرف الريال اليمني، منوها أن دول التحالف قدمت من عام 2015 حتى الآن 11.18 مليار دولار للشعب اليمني.

كما شدد المتحدث باسم التحالف العربي، على أن جهود المملكة مستمرة في دعم الاقتصاد اليمني، مشيرا إلى أن دعم المملكة للبنك المركزي اليمني بأكثر من 3 مليارات دولار "دليل على مصداقيتها".

وأوضح أن السعودية قدمت في عام 2014 مليار دولار للبنك المركزي اليمني، كما قدمت المملكة ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في بداية يناير 2018، ملياري دولار للبنك المركزي لدعم الاقتصاد اليمني، والمحافظة على العملة اليمنية.

وأشار إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قدم 200 مليون دولار كمنحة للبنك المركزي للمحافظة على قيمة الريال اليمني ودعم اقتصاده.

وعن الأعمال الإنسانية، قال المالكي إن التحالف ومنظمة "أوتشا" قاما بإنشاء 3 ممرات إنسانية آمنة باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء، أولها (الحديدة - القناوص - الحموية - صنعاء)، فيما يتمثل الثاني في (الحديدة - الزهرة - حجة - صنعاء)، والثالث (الحديدة - الضحى - الكدن - باجل - صنعاء).

وأوضح أن بإمكان المستفيدين من استخدام هذه الممرات تحديد الأوقات المناسبة لهم في هذا الشأن على أن تكون بين الساعة 6 صباحا و6 مساء، مؤكدا أن الممرات تسهل حركة المواد الغذائية، والمواد اللازمة، وكذلك المنظمات الأممية والعاملين في الداخل اليمني، كما تسهل حركة أبناء الشعب اليمني من الحديدة إلى صنعاء وإلى المحافظات اليمنية كافة.

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