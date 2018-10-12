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31% من فتيات اليمن خارج المدارس

أخبار الآن | نيويورك - امريكا (متابعات)

أعلنت منظمةُ الأمم المتحدة، يوم الخميس، أن واحدً وثلاثين في المئة من فتيات اليمن، خارج المدارس.

وأضافت المنظمة أنه بسبب النزاع ،أصبحت فتيات اليمن أكثرَ عرضةًً لخطرِ فقدان التعليم الابتدائي أو الثانوي. ..ولفتت إلى أن كلَ فتاة، لديها الحق في الحصولِ على المهارةِ المتاحة للوصول إلى النجاح.

جاء ذلك في تدوينة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، نشرها في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة الذي يصادف 11 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

 

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