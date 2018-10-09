الإمارات تدعم التعليم في اليمن بمشروع جديد

أخبار الآن | عدن - اليمن (صحف)



أطلَق الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم اليمني، اليوم، بديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن "مشروع الزي والحقيبة المدرسية" في خمس محافظات هي عدن ولحج وأبين والضالع وتعز ، بتمويل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة في المدن اليمنية المحررة بوصفها الذراع الإنسانية لدولة الإمارات، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر اليمنية غير القادرة وتيسير وصول أبنائها إلى مقاعد الدراسة.

وأكد وزير التربية والتعليم اليمني خلال حفل الإطلاق - الذي حضره المهندس سعيد آل علي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في عدن - أن هذا المشروع المهم سيخفف من معاناة أولياء أمور الطلاب في ظل الصعوبات المعيشية التي يكابدها اليمنيون.



من جانبه نوه المهندس سعيد آل علي بأهمية هذا المشروع الإنساني خاصة مع انطلاق العام الدراسي الجديد في اليمن، بهدف تخفيف النفقات الدراسية على الأسر اليمنية غير القادرة.

وفي سياق متصل ثمنت المنظمات الإغاثية الدولية العاملة على الساحة اليمنية، الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن من خلال العمل الإغاثي بجانب دعم وتأهيل المشاريع التنموية، وبحث سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، مع عدد من المنظمات الإغاثية الدولية العاملة على الساحة اليمنية، خلال لقائه بها في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن، آليات دعم الوضع الإنساني الراهن في المحافظات اليمنية المحررة وشبه المحررة، من خلال آلية عمل مشتركة تضمن توحيد الجهود الإغاثية وتقديم الدعم للأسر اليمنية، وآلية التصدي للوضع الإنساني الراهن، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية التي تمكن المواطنين اليمنيين من التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها، جراء الأحداث في اليمن وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن.



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