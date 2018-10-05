رعاة رونالدو قلقون بشأن تهمة الاغتصاب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يواجه كرستيانو رونالدو ضغوطا متزايدة من رعاة له بسبب قضية الاغتصاب، اذ عبرت شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية عن قلقها من الاتهامات التي وجهت مؤخرا للاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو حول "واقعة اغتصاب" قديمة تعود إلى عام 2009.



الشركة التي ترتبط بعقد مع رونالدو تبلغ قيمته مليار دولار قالت إنها تراقب الموقف عن كثب، وهو نفس الموقف الذي اتخذته شركة إي إيه سبورت لألعاب الكمبيوتر والألعاب الرقمية. وكان رونالدو قد أنكر الاتهامات التي وجهتها إليه الأمريكية كاثرين مايورغا بأنه اغتصبها في جناحه في أحد فنادق لاس فيغاس عام 2009.

وتقول مايورغا البالغة من العمر 34 عاما إنها شعرت بالرغبة في كشف الأمر، إذ تأثرت بحركة "أنا أيضا" المناهضة للتحرش الجنسي. ودعم نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب له رونالدو بدءا من الموسم الجاري، في تدوينة على حساب النادي على موقع تويتر نجم كرة القدم، قائلا إن "رونالدو أظهر قدرا عاليا من الإخلاص و الاحترافية خلال الأشهر الماضية وهو ما يقدره الجميع هنا".

وأصدر رونالدو بيانا على حسابه على تويتر أنكر فيه الاتهامات، وأكد أنه سيسعى لإبراء نفسه ولكنه لن يتكلم لوسائل الإعلام "حول قصة اختلقها البعض ليروجوا لأنفسهم على حسابه".

وانضم رونالدو لفريق يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري من ريال مدريد الإسباني في صفقة تعدت 99 مليون جنيه استرليني. وقال رونالدو في مقطع مصور نشره على حسابه في موقع إنستغرام الأسبوع الماضي "إنهم يسعون للشهرة باستخدام اسمي في أمور كهذه. إنه أمر طبيعي".

وأكد محامو رونالدو أنهم سيقاضون مجلة دير شبيغل الألمانية ، التي كانت أول من نشر هذه الاتهامات. وقالت المجلة إن مايورغا توصلت لاتفاق عام 2010 مع محامي رونالدو يقضي بحصولها على تعويض قدره 375 ألف دولار مقابل عدم توجيه اتهامات علنية لرونالدو، لكن محاميها يسعى لإعلان الأمر حاليا. أما شرطة لاس فيغاس فقالت إن هناك تحقيقا بدأ في يونيو/ حزيران عام 2009 حول "اغتصاب مايورغا" لكن ليس هناك متهم أو مشتبه به في هذه القضية.

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