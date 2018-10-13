عقوبات أمريكية وشيكة على حزب الله

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروعي قانونين ضد ميليشيات حزب الله، أحدهما يستهدف حماس والجماعات الإرهابية الأخرى التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية. وصوت المجلس بالإجماع لصالح مشروع لتعزير العقوبات على حزب الله من خلال استهداف كلِّ من يموله ويزوده بالأسلحة.

ويشكل القانون نسخة معززة من عقوبات مفروضة على حزب الله لكنها أقسى بكثير. ويرجح أنها ستُفرَض كلها قبل الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني كما صوت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يستهدف كل من يستخدم المدنيين دروعا بشرية. وكان أيضا مجلس النواب قد صوت لصالح مشروع يستهدف استخدام حركة حماس للمدنيين كدروع بشرية.

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