عشماوي يكشف مواقع اختباء الإرهابيين في ليبيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت السلطات الليبية عن جزء من اعترافات هشام عشماوي أو ما يُوصف بالصندوق الأسود للجماعات الإرهابية في ليبيا ومصر.

ونشر جهاز الأمن الداخلي في مدينة درنة الليبية المعلومات الأوليّة التي أدلى بها عشماوي بأعداد وأماكن تواجد الإرهابيين الذين ما زالوا متحصنين بمخابئ في وسط ليبيا وشرقها.

وقال عشماوي إن حوالي 50 مقاتلاً تابعين لتنظيم داعش بقيادة الإرهابي "أبو البراء الليبي" يتحصنون في محور وسط البلاد، في حين يتواجد أكثر من 56 جريحا من الجماعات الإرهابية في أقبية عدد من العمارات داخل حي المدينة القديمة في درنة، ومعهم جزء بسيط جداً من الطعام.

هذا ويخضع هشام عشماوي للتحقيق من قبل الاستخبارات العسكرية داخل أحد السجون السرية شرق ليبيا.

ووفقاً لبيان جهاز الأمن الداخلي الليبي في مدينة درنة أكد عشماوي أن "المفتي الشرعي لتنظيم القاعدة" أبو حفص الموريتاني لا يزال متواجدا بمحور المدينة القديمة، في حين قُتل كل من الإرهابي عمر رفاعي سرور متأثراً بجروحه في اشتباكات مع الجيش الليبي، والقيادي بتنظيم القاعدة سفيان بن قمّو في غارة جوية بمحور المغار بدرنة.

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