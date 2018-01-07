ضبط شحنة مشبوهة في عدن مصدرها ايران

أخبار الآن | صنعاء - اليمن (وكالات)

ضبطت قواتُ الأمن في مدينة عدن جنوبي اليمن، شاحنة ً محملة بأسمدةٍ مصنوعةٍ في إيران تُستخدم في صناعةِ المتفجرات، كانت في طريقِها إلى ميليشياتِ الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت شُرطة عدن في بيان، إن قوةً بمنطقةِ العريش بالتعاون ِمع قواتِ الحزامِ الأمني أوقفتْ شاحنةً محملةً بأكياسِ من الأرز، وبعدَ تفتيشِها من قبلِ أفرادِ الأمن، عُثرَ على أكياسِ الأسمدةِ التي تُستخدم في صناعةِ الموادِ المتفجرة.

وتبين أن المادة المخبأة سماد أبيض يستخدم في تصنيع المتفجرات، وبحسب اعترافات سائق الشاحنة فإنها كانت في طريقها إلى صنعاء، التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأوضحت شرطة العريش أن السماد المضبوط نترات الألمنيوم أبيض اللون، وهو نوع من اليوريا صنع في إيران، وكان في طريقه إلى المتمردين.

وعرضت الشرطة عينة من السماد المضبوط على مختص في المواد الكيماوية، أكد بدوره أن هذا النوع يصنف من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات شديدة الانفجار.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، قد أصدرت توجيهات لجميع الموانئ والمنافذ الحدودية لليمن، بعدم السماح لدخول هذه المواد التي تستفيد منها ميليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات

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