التحالف: إطلاق صاروخ من اليمن يثبت تورط إيران بدعم الحوثيين
أخبار الآن | الرياض- السعودية (أ ف ب)
عدّ التحالف بقيادة السعودية في بيان اصدره الجمعة ان إطلاق صاروخ بالستي جديد من اليمن في اتجاه الاراضي السعودية يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية.
وطالب المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة الى الحوثيين في اليمن.
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