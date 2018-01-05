التحالف: إطلاق صاروخ من اليمن يثبت تورط إيران بدعم الحوثيين

... السعودية تصنف شركات وأشخاصا إرهابيين لصلتهم بحزب الله صنفت السعودية 4 شركات و3 أشخاص إرهابيين لارتباطهم بحزب الله، وحذرت وزارة الداخلية السعودية كافة المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة من أي تعاملات مع حزب الله

... بن سلمان: تورط إيران بدعم الحوثيين عدوان صريح على السعودية اعتبرت السعودية أن تورط إيران بدعم الحوثيين بقدرات نوعية يشكل عدوانا صريحا عليها، مشددة على حقها في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها.

... العبادي: الفاسدون هم من تسببوا بدخول داعش إلى العراق قال رئيسُ الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن الفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب هم من تسببوا بدخول تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق

... ايران تعيد فتح منفذين حدوديين مع كردستان العراق أعادت إيران الثلاثاء 2 كانون الثاني/يناير يفتح أخر منفذين حدوديين مع كردستان العراق أغلقا ردا على استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم