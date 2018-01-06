قوات الشرعية تستعيد جبلا استراتيجيا في الجوف

أخبار الآن | البيضاء - اليمن (صحف)

فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها على جبل القطيعة الاستراتيجي بمحافظة الجوف شمال البلاد، فيما قتل 8 من الحوثيين في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، حسب ما ذكرت مصادر أمنية مضيفة أن المواجهات تواصلت بين قوات الشرعية والمتمردين في جبهة خب والشعف، حيث تحقق القوات الحكومية تقدما ميدانيا منذ أيام.

وتمكن الجيش الوطني من تحرير جبل القعيطة الاستراتيجي في محافظة الجوف، أحد الجبال بسلسلة جبال حام، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي، ما قد ساعد في تحرير ما تبقى من سلسلة جبال جبهة حام.

من جانب آخر، أوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة، خاضت اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في مديرية ناطع، وهي ثاني أكبر مديريات البيضاء.

كما دارت اشتباكات بين الحوثيين والمقاومة في مناطق بمديريتي ذي ناعم والقريشية في ذات المحافظة.

وفي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، والمعقل الرئيس للحوثيين، قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات للمتمردين في مديرية سحار.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قصفت مواقع أخرى لهم في مديريتي رازح و كٌتاف في نفس المحافظة، إضافة إلى استهداف مخزن سلاح لهم في صرواح بين محافظتي صنعاء ومأرب.

اقرأ أيضا:

التحالف: إطلاق صاروخ من اليمن يثبت تورط إيران بدعم الحوثيين