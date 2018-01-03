عشرات القتلى والجرحى بانفجار "مصنع" حوثي

أخبار الآن | صنعاء - اليمن ( وكالات )

قتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية جراء انفجار مجهول ضرب موقعا عسكريا لصناعة المتفجرات في محافظة صعدة، بحسب ما قالت مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن الانفجار ضرب "معملا لصناعة المتفجرات في منطقة العند بمديرية سحار بمحافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين الذين يحتلون مناطق عدة في البلاد.

وأكدت أنه تم "نقل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفيات مدينة صعدة فيما قام المتمردون بتطويق المكان عقب الانفجار، وسط تكتم شديد على أسباب الانفجار والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه".

وذكرت مصادر محلية يمنية، أن انفجاراً شديداً تم سماعه داخل معمل تصنيع المتفجرات في منطقة العند بمديرية سحار أعقبه انفجارات صغيرة وتصاعد كثيف لألسنة اللهب.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت"، فإنه تم نقل قتلى وجرحى الميليشيا إلى مستشفيات مدينة صعدة، وأغلب الجرحى في حالة حرجة بعد أن تقطعت أطرافهم وأصيبوا بحروق شديدة نتيجة الانفجار.

وأضافت المصادر، أن الميليشيا طوقت المكان عقب الانفجار وسط تكتم شديد على أسباب الانفجار والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه.

وتنتشر معامل صناعة المتفجرات بكثرة بمحافظة صعدة وتقوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بتصنيع أعداد كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات تحت إشراف خبراء لبنانيين وإيرانيين.

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