التحالف العربي: الحوثي فشل بإطلاق صاروخ باليستي على السعودية

أخبار الآن | الرياض - السعودية- (واس)

كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن الطيار تركي المالكي، فشل ميليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية يوم الجمعة الماضي، وأكد وجود 16 منفذاً برياً وبحرياً تستقبل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأضاف المالكي في مؤتمر صحافي من الرياض يوم الأربعاء، أن الميليشيات الحوثية تزرع الألغام في الممرات البحرية التجارية لإعاقة وصول المساعدات، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية في اليمن مفتوحة وتستقبل المساعدات.

وطالب المالكي بتحديد نوعية مهمة المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، والذي يستند في تصريحاته إلى معلومات مغلوطة، لافتاً إلى أن العديد من عناصر الحرس الجمهوري انضمت للشرعية في اليمن، فيما يؤمل وقوف أبناء الشعب اليمني خلف الحكومة الشرعية.

وذكر المالكي أن النظام الإيراني يسعى لاستنساخ نموذج جديد من ميليشيات حزب الله في اليمن، وقد كانت إيران وراء قرار قتل الميليشيات للرئيس اليمني السابق، كاشفاً عن فشل ميليشيات الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي على السعودية يوم الجمعة الماضي".

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