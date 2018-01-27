قوات الشرعية اليمنية تصل إلى مشارف مركز مديرية حيس

أخبار الآن | الحديدة - اليمن - (وكالات)

أعلنت قوات الشرعية اليمنية اقترابها من السيطرة على مركز مديرية حيس جنوب الحديدة غرب اليمن، وذلك بعد تحريرها بدعم من التحالف العربي عدة مناطق جديدة هناك، واستكمال الحصار عليها من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا.

وأوضحت مصادر عسكرية في الجيش اليمني ، أن القوات أصبحت على بعد 4 كيلو متر عن مركز مديرية حيس، وسط تقدمات متسارعة في الأثناء خلال المعارك الدائرة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكدت المصادر، أنه تم خلال المعارك المستمرة، تحرير قرى ومناطق القرينية، وحسي أحمد، ومحوى السبيع، والخرابا، وحسي الحنجلة، ودار ناجي، ومفرق حيس الخوخة، في مديرية حيس جنوب الحديدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع غارات شنتها ،مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في حيس، لدعم تقدم الجيش الوطني، بحسب مصادر ميدانية.

وتقع حيس بالقرب من شريط ساحلي يربط عاصمة محافظة الحديدة غرب اليمن، بمنطقة باب المندب.

ويأتي هذا التقدم بعد استكمال تحرير منطقتي النجيبة و الهاملي شمال موزع، وتطهير جيوب الميليشيات في قرى ومناطق شمال مديرية المخا غربي تعز.

وتشهد صفوف ميليشيا الحوثي انهيارات متسارعة وفرار العشرات من عناصرها، في عدد من الجبهات، على وقع الضربات العنيفة والهزائم المتوالية من الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي.



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