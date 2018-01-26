قوات التحالف تسلم 27 طفلاً مجندا لدى الحوثيين إلى الشرعية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (صحف)

سلمت قوات التحالف العربي، الحكومة الشرعية في اليمن 27 طفلاً أجبروا على القتال مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأعلن مصدر رسمي لقوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أن التحالف العربي سلم أمس، 27 طفلاً من المغرر بهم، الذين جرى القبض عليهم أثناء المواجهات العسكرية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في عددٍ من جبهات القتال على حدود السعودية، لمندوب الحكومة اليمنية الشرعية.

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وأوضح المصدر أن ميليشيا الانقلاب الحوثية التابعة لإيران تعمل على إجبار الأطفال والشباب اليمني وتغرر بهم وتدفعهم لجبهات القتال بهدف استمرار معركتهم الخاسرة وعملياتهم العبثية.

وتم تسليم كل طفل مبلغاً من المال كهدية مقدمة من قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، فيما قدمت قيادة قوة شرورة هدايا رمزية لهم، بعد ذلك أُخذت الصور التذكارية بهذه المناسبة، وتم نقلهم بالحافلات المعدة عن طريق البر إلى مأرب.

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