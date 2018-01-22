مجلس الأمن ينعقد الاثنين بشان الهجوم التركي على عفرين

أخبار الآن | باريس - فرنسا - (وكالات)

قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لو دريان، على "تويتر" الأحد إن مجلس الأمن الدولي سيعقد مباحثات بشأن الوضع في سوريا الاثنين.

وأضاف أن فرنسا ستدعو لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية.

كان لو دريان قال في وقت سابق اليوم إن فرنسا دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا، في أعقاب توغل تركي في منطقة عفرين بشمال سوريا.

كما طالبت فرنسا بالسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية حيث يعيش 400 ألف مدني في وضع خطير.

وكان جان إيف لودريان قال، الأحد، في الجزائر إن فرنسا "قلقة جدا" بشأن "التدهور المفاجئ" في الوضع في سوريا، وطلبت اجتماعا لمجلس الأمن من أجل "تقييم الوضع الإنساني".

وأضاف في كلمة ألقاها في اجتماع مجموعة 5+5 لدول غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، إن "فرنسا قلقة جداً بشأن الوضع في سوريا والتدهور المفاجئ للوضع" هناك. وتابع "لهذا السبب طلبنا اجتماعا لمجلس الأمن لتقييم الوضع الإنساني الخطر جداً".

إلى ذلك، تحدث لودريان عن المعارك في منطقة عفرين السورية (شمال) التي دخلتها قوات تركية برية، الأحد، في اليوم الثاني لهجوم واسع تخلله قصف مدفعي للمدينة لطرد قوات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن "فرنسا دعت إلى وقف المعارك والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الجميع". وأوضح "علينا أن نعمل كل ما يجب من أجل تفعيل وقف إطلاق النار بشكل سريع ونبدأ الحل السياسي الذي طال انتطاره".

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