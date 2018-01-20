انسحاب الجيش الروسي من منطقة عفرين بعد انطلاق الحملة التركية

أخبار الآن | موسكو - روسيا ( أ ف ب )

اعلنت وزارةُ الدفاعِ الروسية أن العسكريينَ الروس المتواجدينَ في منطقةِ عفرين غادروا المنطقةَ الواقعة شمالَ سوريا بُعيدَ بدءِ الحملةِ التركية العسكرية على المسلحيينَ الأكراد

وقالت الوزارةُ في بيان إن قيادةَ القواتِ الروسية في سوريا اتخذت تدابيراً تهدفُ الى ضمانِ امنِ الجنودِ الروس الذينَ كانوا منتشرينَ في منطقةِ عفرين.



واضافت انه "تم سحب" هذه القوات نحو منطقة خفض التوتر في تل رفعت.



واوضحت انه تم اتخاذ هذه التدابير "لمنع استفزازات محتملة وجعل حياة العسكريين الروس وصحتهم في منأى من اي تهديد".



واكد الجيش التركي في وقت سابق السبت بدء عملية سماها "غصن الزيتون" في شمال سوريا مستهدفا وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة منظمة ارهابية.



وتتدخل موسكو عسكريا في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2015 دعما لقوات النظام وضد الجهاديين.



ورغم انسحاب جزئي للقوات الروسية في كانون الاول/ديسمبر، ابقت موسكو في سوريا ثلاث كتائب للشرطة العسكرية وتحتفظ بقاعدتين جوية في حميميم وبحرية في طرطوس اضافة الى مركز مصالحة اطراف النزاع.

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