التحالف العربي يطلق عملية إنسانية كبرى شاملة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( غرفة الأخبار )

أعلن وزراء خارجية التحالف العربي عن إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن، تتضمن عدة مبادرات من بينها فتح ممرات انسانية، وتسيير جسر جوي إلى أكثر المناطق تضررا في البلاد.



وفي هذا الاطار قدمت دول التحالف 1.5 مليار دولار، كتبرعات لمساعدة الشعب اليمني. التقرير التالي فيه المزيد من التفاصيل.

خطة ضخمة أقرها التحالف العربي تقضي بتقديم مساعدات إنسانية للشعب اليمني بمليار و500 مليون دولار، وذلك في استجابة سريعة من دول التحالف لتلبية الاحتياجات الإنسانية لليمنيين، ليس فقط في مناطق الشرعية بل في كل المدن اليمنية.

التحالف أكد أنه سيعمل على وضع آلية لضمان وصول المساعدات إلى من يستحقها من خلال خطة تتمحور حول تجهيز 17 ممرا بريا آمنا، و6 مواقع حدودية لضمان وصول المساعدات إلى داخل اليمن، وتقديم 20 إلى 30 مليون دولار لتخفيض كلفة النقل البري.

إلى جانب ذلك أعلن التحالف أيضا افتتاح جسر جوي إلى مأرب وتسيير رحلات يومية لطائرات "سي 130" وتخصيص بين 30 إلى 40 مليون دولار لتوسيع قدرة الموانئ اليمنية على استقبال الشحنات الإضافية.

تأتي تلك الخطة ضمن أولوية التحالف في إيصال المساعدات الانسانية إلى محتاجيها، نظرا لانتهاكات الحوثي المتكررة ضد المنظمات الإغاثية الدولية والاقليمية، وهو الامر الذي أشار إليه وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي.

الميليشيا قامت بعمليات نهب وسرقة ومصادرة للمساعدات، من أبرزها اعتراض أكثر من 85 سفينة مساعدات، وأكثر من 124 قافلة غذائية، وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية، وأكثر من 5500 سلة غذائية، إضافة إلى قيامها بعمليات اختطاف وقتل لعمال الإغاثة في اليمن.

أما في محافظة ذمار فقد أفادت مواقع يمنية أن مليشيا الحوثي تستوقف الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية القادمة من مناطق تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ويتم فرض عليها رسوم جمركية ويتم نهب مواد منها.

فيما تم ضبط شاحنات محملة بمواد إغاثية تحمل شعار منظمة اليونسيف العالمية باعتها ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء لصالح تاجر معروف، إذ يبيع الحوثيون المساعدات في المناطق التي تخضع لسيطرتهم عن طريق تجار معروفين، حتى لا يتمكن أحد من اكتشافهم.

خطة انسانية جديدة تأتي لتواصل نهج التحالف العربي في تلبية الاحتياجات الانسانية العاجلة في اليمن ومنع المتمردين من استغلاها ومنع وصولها إلى المحتاجين.



عبر الهاتف من عدن الدكتور علي الوليدي - وكيل وزارة الصحة اليمنية

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