قوات الشرعية اليمنية تحبط محاولة حوثية لزرع الغام بحرية

أخبار الآن | حجة - اليمن - (وكالات)

تمكنت قوات الشرعية اليمنية من قتل خمسة افراد من ميليشيات الحوثي واعتقال آخر أثناء محاولتهم القيام بزراعة ألغام بحرية بساحل ميدي المحاذي للبحر الأحمر التابع لمحافظة حجة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري لوسائل اعلام يمنية إن أربعة زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري التابع للمنطقة الخامسة اشتبكت الأحد مع ثلاثة زوارق بحرية تابعة للمليشيات الحوثية الانقلابية وذلك أثناء قيام تلك العناصر بزراعة عشرات الألغام البحرية في سواحل ميدي.

وأضاف المصدر أن القوة البحرية تمكنت من إحراق أحد الزوارق وعلى متنه ثلاثة من العناصر الحوثية، كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين على متنه واعتقال عنصر آخر فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار.

وأوضح المصدر أن العمل جاري لنزع تلك الألغام وبصورة عاجلة لما تمثله من خطورة كبيرة على حياة الصيادين وسكان الجزر الواقعة على سواحل ميدي.

وتأتي هذه العملية في إطار مسلسل تهديد الملاحة الدولية.

وأسفر أحد الألغام البحرية التى زرعتها الميليشيا العام الماضي عن مقتل 8 صيادين كانوا على متن قارب صيد بالقرب من جزيرة الطوق بميدي‬.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي اكد في وقت سابق أن ميناء الحديدة أصبح مصدر تهديد لهجمات إرهابية تهدد الملاحة البحرية، وأن الميليشيات تهدد أيضاً الملاحة الجوية فوق صنعاء.

واشار المالكي الى إن المنافذ الإغاثية لليمن ما تزال مفتوحة أمام استقبال المساعدات الإنسانية. وأضاف المالكي، في حديث صحفي، أن سفن الوقود وشحنات الإغاثة ما زالت تدخل إلى ميناء الحديدة، وأكد أن معاناة الشعب اليمني سببتها ميليشيات الحوثي.

وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة بالسكان، كما أنها تقوم بتدريب عناصر على استهداف السفن وتهديد حركة الملاحة.

ونبه إلى أن ميناء الحديدة، غربي اليمن، بات منطلقا للهجمات الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة

وذكر المالكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف، مشيراً أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الانقلابيين.

إقرأ أيضاً:

التحالف العربي: ميناء الحديدة بات يهدد الملاحة البحرية

أطفال اليمن.. بيادق محارِبة وقرابين مُزهقة