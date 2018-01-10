التحالف العربي: ميناء الحديدة بات يهدد الملاحة البحرية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميناء الحديدة أصبح مصدر تهديد لهجمات إرهابية تهدد الملاحة البحرية، وأن الميليشيات تهدد أيضاً الملاحة الجوية فوق صنعاء.

وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الأربعاء، إن المنافذ الإغاثية لليمن ما تزال مفتوحة أمام استقبال المساعدات الإنسانية. وأضاف المالكي، في حديث صحفي، أن سفن الوقود وشحنات الإغاثة ما زالت تدخل إلى ميناء الحديدة، وأكد أن معاناة الشعب اليمني سببتها ميليشيات الحوثي.

وأشار المتحدث إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق الصواريخ على المناطق الآمنة بالسكان، كما أنها تقوم بتدريب عناصر على استهداف السفن وتهديد حركة الملاحة.

ونبه إلى أن ميناء الحديدة، غربي اليمن، بات منطلقا للهجمات الإرهابية التي تهدد حركة الملاحة

وذكر المالكي أن ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف، مشيراً أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم الانقلابيين.

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