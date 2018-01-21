واشنطن تدعو أنقرة إلى ضبط النفس في سوريا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (أ ف ب)

دعت الولايات المتحدة تركيا إلى ضبط النفس وتجنبِ سقوط ضحايا من المدنيين في العملية التي تُنفذها أنقرة عبرَ الحدود السورية في عفرين.

وحضت الخارجية الأمريكية أنقرة على إبقاء عملياتِها محدودة في نطاقِها ومدتِها، ودقيقة في أهدافِها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

هذا وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن ثمانية مدنيين قتلوا جراء غارات تركية استهدفت قرية في منطقة عفرين في شمال سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، بروسك حسكة، "ارتكبت الطائرات العسكرية التركية مجزرة بحق مدنيين في قرية جلبرة، حيث قتل أكثر من ثمانية مواطنين بقصف صاروخي"، استهدف مسكنا لعائلة في حصيلة أكدها المرصد السوري أيضا.

وأكد المرصد وقوع "مجزرة نفذتها الطائرات التركية باستهدافها لمدجنة في منطقة جلبرة التابعة لناحية شيراوا في جنوب شرق مدينة عفرين".

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