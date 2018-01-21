قرقاش: تطورات عفرین تؤكد أهمية الأمن القومي العربي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (جمانة بشان)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن التطورات المحيطة بعفرين تؤكد مجددا على ضرورة العمل على إعادة بناء وترميم مفهوم الأمن القومي العربي على أساس واقعي ومعاصر.

وشدد قِرقاش في تغريدة له عبر حسابه في تويتر أن ذلك سيهمش العرب وتُصبح أوطانـُهم مشاعا.

ودخلت قوات تركية برية الأحد الأراضي السورية مستهدفة منطقة عفرين الكردية المتاخمة للحدود التركية شمالا، في اليوم الثاني لعملية واسعة ترمي إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتزامن الهجوم البري مع غارات جوية تركية مكثفة أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، حسب ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

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