قرقاش: تهديد الحوثي يوثق طبيعة الميليشيات الإرهابية

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن تصريح الحوثي صالح الصماد، الذي يهدد فيه علانية باستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للميليشيات.

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر موقع إن تصريحات الحوثي تؤكد أننا أمام عصابة إرهابية وجودها في اليمن غدت محدودة ..

وكان الصماد، وهو رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الإيرانية قد هدد بإغلاق البحر الأحمر أمام حركة الملاحة الدولية، في حال لم يتوقف هجوم قوات الجيش الوطني المدعومة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وجاء تصريح الصماد خلال لقاء جمعه مع نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، معين شريم في صنعاء.

وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ليس بالجديد على الحوثيين، لكن هذه المرة الأولى التي يأتي فيها التهديد بشكل مباشر ودون مواربة.

وسبقت أن قصفت الميليشيات الموالية لإيران سفنا وبوارج في البحر الأحمر، وهذا السجل الأسود الذي يهدد الملاحة الدولية، دفع قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي لإطلاق معركة الساحل الغربي.

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