الجيش التركي يواصل عملياته العسكرية في عفرين السورية

أخبار الآن | عفرين - سوريا - (وكالات)

يواصل الجيش التركي عملياته العسكرية البرية والجوية في محيط مدينة عفرين السورية بالتزامن مع دخول مقاتلين من المعارضة السورية إلى المنطقة الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد أن قوات بلاده ستنفذ ما وصفها بالأنشطة الضرورية في عفرين بناء على التطورات.

وقال الجيش التركي إن الضربات أصابت نحو 108 أهداف لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأشار مسؤول تركي كبير إلى أن الجيش السوري الحر، يقدم الدعم أيضا لعملية الجيش التركي في عفرين.

ولفت مسؤولون أتراك إلى أن العملية ستستمر على الأرجح باتجاه منبج إلى الشرق.

وفي واشنطن، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث مع نظيريه الروسي والتركي دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن المكالمتين.

والجمعة، حذرت الخارجية الأمريكية من إن التدخل العسكري التركي في سوريا سيقوض الاستقرار في المنطقة ولن يساعد في حماية أمن الحدود التركية.

وفي وقت سابق اعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس المتواجدين في منطقة عفرين غادروا المنطقة الواقعة شمال سوريا بعيد بدء الحملة التركية العسكرية على المسلحيين الأكراد



وقالت الوزارة في بيان ان قيادة القوات الروسية في سوريا اتخذت تدابير تهدف الى ضمان امن الجنود الروس الذين كانوا منتشرين في منطقة عفرين.



واضافت انه "تم سحب" هذه القوات نحو منطقة خفض التوتر في تل رفعت.



واوضحت انه تم اتخاذ هذه التدابير "لمنع استفزازات محتملة وجعل حياة العسكريين الروس وصحتهم في منأى من اي تهديد".



ورغم انسحاب جزئي للقوات الروسية في كانون الاول/ديسمبر، ابقت موسكو في سوريا ثلاث كتائب للشرطة العسكرية وتحتفظ بقاعدتين جوية في حميميم وبحرية في طرطوس اضافة الى مركز مصالحة اطراف النزاع.



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