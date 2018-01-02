كردستان يوافق على شروط بغداد لبدء الحوار

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكلات)



وافقت حكومة إقليم كردستان العراق على شروط الحكومة العراقية لبدء الحوار مع بغداد ومن بينها تسليم المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا إلى الحكومة المركزية. وقال اللواء معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية في تغريدة على حسابه على موقع تويتر إن "السلطه الاتحاديه يجب أن تكون في كافة مناطق العراق من زاخو الى الفاو

وكانت قد أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق الخميس في بيان انها ترفض جميع قرارات بغداد بحقها واعتبرتها "عقوبة جماعية بحق شعب كردستان". وأكد البيان الصادر بعد انعقاد مجلس وزراء الاقليم "عبر المجلس عن رفضه التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقيان ضد إقليم كردستان ويعتبرها عقوبة جماعية لشعب كردستان".

وجاء في البيان ان "تلك القرارات غير دستورية وغير قانونية" ترفض الشراكة وتنفي حقوق الأكراد الدستورية. وكانت بغداد أعلنت في وقت سابق تعليق الرحلات الدولية من مطاري كردستان واليهما اعتبارا من الجمعة، في أولى الخطوات العملية ردا على الاستفتاء حول استقلال الاقليم.

لكنه أكد ان "إقليم كردستان مستعد للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين، مشدداً أن حكومة إقليم كردستان ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات غير الدستورية وغير القانونية".

كما حرص على طمأنة "الدول المجاورة ودول المنطقة بأن استفتاء إقليم كردستان لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال" وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طلب الاربعاء من مجلس النواب إلغاء نتائج الاستفتاء وفرض تطبيق القانون العراقي على أراضي كردستان.

كما صوت البرلمان العراقي الأربعاء على إغلاق المنافذ الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة العراقية. وهناك أربعة منافذ حدودية للإقليم، اثنان مع إيران واثنان مع تركيا ومطاران يعملان في كردستان، أحدهما في أربيل والآخر في السليمانية.

ونص البيان الذي تضمن مقررات الجلسة على "غلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سيطرة السلطات الاتحادية واعتبار البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة".

كما طلب البرلمان "إلزام القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه"، ومنها "إصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة والانتشار في جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك".

وأجري الاستفتاء الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من كردستان، وتشمل كركوك (شمال) الغنية بالنفط، ومناطق في محافظات نينوى (شمال) وديالى وصلاح الدين (شمال بغداد).

المزيد من الأخبار

البحرين تحذر رعاياها من السفر إلى إيران

العراق: قتل العشرات من داعش جنوب الموصل على يد الجيش