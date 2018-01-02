ايران تعيد فتح منفذين حدوديين مع كردستان العراق

أخبار الآن | السليمانية - العراق - (أ ف ب)



أعادت إيران الثلاثاء فتح أخر منفذين حدوديين مع كردستان العراق أغلقا ردا على استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم ورفضته بغداد والدول المجاورة، على ما أفاد مسؤولون.



وأعلنت القنصلية الإيرانية في اربيل عاصمة الاقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ العام 1991 استئناف العمل في منفذي برويزخان وحاج عمران اعتبارا من "الثلاثاء".



وأكد ارام سايخان المتحدث باسم السلطات الكردية في برويزخان "أعيد فتح المنفذ رسميا الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (6,00 ت غ)" بعد تلقي إخطارا من السلطات الإيرانية.



وباستئناف العمل في المنفذين الحدوديين تصبح كافة المنافذ الحدودية بين إيران وكردستان العراق مفتوحة بعد استئناف العمل في منفذ باشماخ في 6 تشرين الأول/أكتوبر الفائت.



وكانت طهران اعلنت في 18 كانون الأول/ديسمبر أنها ستعيد فتح كافة المنافذ الحدودية مع كردستان العراق دون أن تحدد موعدا محددا.



وصوّت الاكراد بشكل كاسح لمصلحة اعلان استقلال الاقليم في استفتاء غير ملزم في ايلول/سبتمبر، لكن الحكومة المركزية في بغداد عدّت الاستفتاء غير دستوري.



ودانت إيران وتركيا أيضا الاستفتاء خشية أن يؤدي لاثارة مطالب مماثلة من الاكراد الموجودين على أراضيهما.



واثر الاستفتاء، تحركت بغداد لعزل الاقليم المتمرد بفرضها حظرا على الرحلات الدولية، تم تمديده مؤخرا إلى شباط/فبراير المقبل، فيما حثت دول الجوار على قطع العلاقات مع الاقليم.



واستعادت القوات الاتحادية العراقية السيطرة على مناطق متنازع عليها سيطر عليها الاكراد خلال الفترة التي أعقبت هجمات تنظيم داعش في حزيران/يونيو 2014. وتقدمت القوات العراقية وسيطرت بسرعة على حقول النفط وأكبر قاعدة عسكرية في كركوك، وانسحب الاكراد من مواقعهم دون مقاومة.



ويشكل وقف الرحلات الجوية الدولية ضربة لاقتصاد الإقليم الذي كان ينعم باستقرار اقتصادي وامني في وقت كانت الفوضى تعم باقي انحاء العراق.



وعلى وقع الازمة السياسية الاخيرة يمر الإقليم بأسوأ ازمة اقتصادية منذ تأسيسه، في وقت بات غارقا في الديون مع انهيار أسعار النفط منذ العام 2014، ما أثار تظاهرات غاضبة احتجاجا على الفساد وتردي الاوضاع المعيشية في عدد من مدن الاقليم.



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