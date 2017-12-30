العبادي: الفاسدون هم من تسببوا بدخول داعش إلى العراق

أخبار الآن | بغداد - العراق (صحف)

قال رئيسُ الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن الفاسدين الذين استولوا على أموال الشعب هم من تسببوا بدخول تنظيم داعش الإرهابي إلى العراق، مشددا على عدم السماح مرة أخرى للفاسدين بسرقة أموال الشعب العراقي بحجة تقديم الخدمات.

وأضاف العبادي أن القوات العراقية ستستمر في ملاحقة الإرهابيين في كل مكان حتى يتم القضاء عليهم في جميع أوكارهم، كما دعا رئيس الوزراء العراقي، المواطنين إلى توحيد أصواتهم في الانتخابات ضد الفاسدين.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي جاء نتيجة اتحاد قوات الحشد الشعبي مع الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة والعشائر وقوات البيشمركة الكردية لتحرير مدينة الموصل.

وقال العبادي، إن من مصلحة دول العالم أن تدعم الدولة العراقية، مشيرا إلى أن هناك مؤتمرات خارجية لدعم البلاد.

وفي سياق آخر، قال أمين عام مجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق : "لقد أجرينا دراسات ميدانية وواقعية حول أضرار البنية التحتية في المناطق التي تعرضت للتدمير باحتلال داعش لها ووجدنا أن تكلفة الأضرار التي تكبدتها هذه المناطق تبلغ 90 تريليون دينار عراقي".

وأضاف العلاق : "إنه لا يمكن إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم ما لم يتم إعمار تلك المدن"، مشيرا إلى أن الحكومة أعادت نصف النازحين بعد إعادة تأهيل مناطقهم.

وأشار إلى أن مؤتمر الكويت لإعمار العراق يهدف إلى دعم استقرار المناطق المحررة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للقيام بهذه المهمة التي يتحملها الجميع.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قد حدد 12 فبراير المقبل موعدا لاستضافة الكويت لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش في العراق.

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