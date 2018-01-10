وزير خارجية البحرين: السعودية عمود استقرار الأمة

أخبار الآن | المنامة - البحرين - (وكالات)

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، على أن المملكة العربية السعودية هي عمود الأمة ومظلة الاستقرار في أصعب الأوقات بسياستها الثابتة ومواقفها الأصيلة القائمة على احقاق الحق والدفاع عن الشقيق والصديق.

وقال "ويشهد التاريخ بأن المملكة العربية السعودية، بسياستها الثابتة، و مبادئها الراسخة و مواقفها الأصيلة القائمة على احقاق الحق والدفاع عن الشقيق و الصديق، هي عمود الأمة و مظلة الاستقرار في أصعب الأوقات و الظروف".

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