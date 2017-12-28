مصر والإمارات تتفقان على رفض التدخل الأجنبي بالشأن العربي

أخبار الآن | أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بمستوى التنسيق مع مصر في مواجهة الإرهاب والتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة.

وشدد خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بديوان عام الوزارة في أبوظبي، على أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.

كما بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع شكري مستجدات وتطورات الساحة العربية والإقليمية والدولية. وتناول الجانبان عدداً من القضايا المشتركة وعلاقات التعاون المشترك بين الإمارات ومصر وسبل تعزيزها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين البلدين الشقيقين منذ عقود من الزمن، معرباً عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية المصري.

وأكد وزير الخارجية المصري أهمية تضافر الجهود العربية كافة، لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها.

كما أشاد شكري بتميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، والتي تحظى بدعم ورعاية قيادة البلدين. وأعرب عن حرص بلاده على مواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

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