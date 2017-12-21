قتل عشرات الحوثيين بغارات للتحالف في الساحل الغربي لليمن

أخبار الآن | الحديدة - اليمن-(وكالات)

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع ميليشيا الحوثي في مناطق حيس والجراحي والحسينية في الساحل الغربي لليمن، وأسفرت الغارات عن مقتل العشرات من الحوثيين وإصابة عدد آخر بالاضافة الى تدمير8 مركبات عسكرية ودبابات تابعة للميليشيات الارهابية.

ويشهد الساحل الغربي منذ أسابيع تكثيفا للمعارك التي تخوضها القوات الشرعية اليمنية، بدعم من التحالف العربي، ضد المتمردين.

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء، أن إجمالي خسائر الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة، بلغ أكثر من 11 ألف قتيل. وأعلن أن الحكومة الشرعية تسيطر حاليا على 85 في المئة من أراضي اليمن. كما أوضح أن مديرية بيحان تم تحريرها بالكامل من الحوثيين.

وإلى ذلك، عرض المتحدث صورا لعمليات قصف استهدفت بنية إنتاج الصواريخ في مدينة صعدة اليمنية، وكذلك قصف مقر قيادة لميليشيات الحوثي في المدينة. كما أعلن المالكي، أن 83 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال إن التحالف تمكن من تدمير الصاروخ الباليسيتي الأخير، الذي استهدف العاصمة الرياض، الثلاثاء. وأضاف في مؤتمر صحافي في قاعدة الملك سلمان الجوية، أن التحالف رحب بالمواقف الإيجابية الداعمة للسعودية بعد إطلاق الصاروخ. وأشار إلى أن التحالف يواصل جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، رغم تواصل إطلاق الصواريخ على السعودية.

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