تيريزا ماي تؤكد للملك سلمان إلتزام بريطانيا بأمن السعودية

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية -(واس)

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اتصالا هاتفيا، بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث أكدت على إلتزام بريطانيا الدائم بأمن السعودية.

وحسب بيان صادر من المتحدث الرسمي باسم رئيسة الحكومة البريطانية، فإن ماي رحبت بقرار قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والقاضي بإعادة فتح ميناء الحديدة اليمني، مشيرة إلى وصول فريق بريطاني إلى المنطقة للمساعدة في عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، وذلك بما يسرع من وصول الإمدادات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

ودانت تيريزا ماي، خلال الاتصال، الهجوم الصاروخي الذي أطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، مثنية على ضبط النفس الذي تبديه السعودية في مواجهة عدوان حوثي غير مقبول.

وحسب البيان البريطاني، فقد شددت ماي على التزام بريطانيا الدائم بأمن السعودية، وعزمها الدفع نحو إتخاذ إجراءات أقوى في الأمم المتحدة لمواجهة وفضح الأنشطة الإيرانية المخربة للاستقرار في المنطقة، مع العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. كما أعربت ماي عن تطلعها لاستقبال ولي العهد في زيارة إلى بريطانيا خلال العام الجديد، بحسب نص البيان البريطاني الرسمي.

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