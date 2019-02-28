سمعكم في خطر.. والروماتيزم هو السبب

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت الجمعية الألمانية للروماتيزم أنّ "بعض أنواع هذا المرض تؤدي إلى أضرار ومشاكل في السمع". وبحسب المجلة، فإنّ "بروز مشاكل السمع يعني أنّ علاج الروماتيزم لم يشكل جيداً ومثالياً، الأمر الذي يتطلب مثلاً زيادة جرعة الأدوية".

ودعت المجلة مرضى الروماتيزم إلى فحص حاسة السمع لديهم بانتظام، ومعالجة أي مشكلة يتم الكشف عنها فوراً".

وينجم الروماتيزم عن خلل عضوي قد يكون على مستوى الهرمونات أو على مستوى التغذية أو من جراء التهابات، ويُظهر العديد من الأعراض بحسب تطور الحالة المرضية مثل:

- تورم المفاصل.

- ارتفاع حرارة المفاصل.

- شحوب لون المفاصل.

- الحد من حركة المفاصل نتيجة للالم الناتج من خشونة المفاصل.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- جفاف الجسم.

- فقدان الشهية.

- ظهور ندبات تحت الجلد.

وهناك طرق عدة للعلاج أو التخفيف من آلام الروماتيزم، منها التمرين العلاجي، أو العلاج بالحرارة حيث يمكن إعطاء الحرارة عبر كمادات حارة رطبة والاستحمام بالمياه الساخنة، أو عن طريق الموجات ما فوق الصوتية. كذلك، يمكن معالجة الروماتيزم بالبرودة، ويمكن تطبيق ذلك عبر كمادات الثلج أو الماء المثلج.

مصدر الصورة: Medium

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