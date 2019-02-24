داء السكري يتسبب بضمور العضلات

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (موقع الكتروني)

توصلت دراسة يابانية أجريت في جامعة "كوبي" إلى أن الإصابة بمرض السكري يتسبب بضمور العضلات عند المصابين بشكل كبير.

وأوضحت الدراسة أيضاً أن ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل تلف القلب والأوعية الدموية , والعينين والكلى والأعصاب.

وفقاً لما نشره موقع "مديكال إكسبريس"، يعاني 422 مليون شخص حول العالم من مرض السكري، وهو من الأمراض المزمنة.

وبصرف النظر عن المظهر الجيد الذي تضفيه العضلات على جسم الانسان فإنها تؤدي دوراً حيوياً في الصحة العامة وتحمي الأعضاء، والأكثر من ذلك أن الكمية المناسبة من كتلة العضلات من الممكن أن تساعد على التقدم في العمر بأمان، ممَّا يسمح للجسم بالحفاظ على بعض المهام البدنية.

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