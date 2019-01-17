مرضى الروماتيزم مهددون بأمراض أخرى.. ما الحل؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعاني الكثيرون من مرض الروماتيزم، وهو أحد أمراض جهاز المناعة التي تؤثر على أجزاء مختلفة من جسم الإنسان. ولا يوجد علاج نهائي للروماتيزم بمختلف أنواعه، بل أنه يتم تخفيف أعراضه والحد من تطوره باستخدام أدوية مختلفة، مثل مسكنات الألم والكورتيزون.

غير أنّ الأمر لا يقف عند هذا الحد، إذ أنّ هذا المرض يمهد لأمراض أخرى. وفي هذا الإطار، كشف رئيس الجمعية الألمانية لطب الروماتيزم البروفيسور هانز مارتن لورينتس إن "مرضى الروماتيزم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة وهشاشة العظام وأمراض الجهاز الحركي، بالإضافة إلى الأمراض النفسية كالاكتئاب".

ولفت لورينتس إلى أنه "من الضروري الإلتزام بعلاج هذا المرض لتجنب الأمراض المرافقة له من جهة، ولتجنب المضاعفات والتفاعلات الدوائية في حال تعاطي أدوية أمراض مختلفة من ناحية أخرى".

وهناك طرق أُخرى لعلاج مرض الروماتيزم بالأعشاب بينها الزنجبيل وزيت الكافور والصبار. ورغم ذلك، لم يَثبُت حتى الآن مدى فعاليّة هذه الأعشاب في تخفيف أعراض الرّوماتيزم، ومن الأوجب استشارة الطبيب قبل استخدامها تجنباً لحدوث أية مضاعفات.

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