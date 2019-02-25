الوجبات السريعة تزيد خطر الاضطرابات النفسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

حذرت دراسة من أن تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر الاضطرابات النفسية، بما في ذلك الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب ، ونصحت بضرورة الالتزام بتناول الطعام الصحي في إطار نظام غذائى صحي متوازن.

وتوصلت الأبحاث إلي أن الاستهلاك المفرط في السكر مرتبط بالاضطراب ثنائي القطب في حين أن الأطعمة المقلية أو الحبوب المعالجة كانت مرتبطة بالاكتئاب.

ونشرت المجلة الدولية للأغذية والعلوم أنه لا يعد الطعام غير المرغوب فيه ضارا فقط بالصحة بل لعملية "الأيض" أيضا ويزيد من مخاطر المشكلات النفسية مثل الاضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، بغض النظر عن الخصائص الشخصية مثل العمر والجنس والتعليم والحالة الاجتماعية.

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