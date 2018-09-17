تفنيد إعتقاد التسمم من تناول السمك واللبن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

فند أطباء ومتخصصون الاعتقاد الشائع بأن تناول السمك واللبن معاً يؤدي إلى مشاكل صحية تصل إلى حد التسمم, في حين يعتقد البعض أن تناولهما مجتمعين يؤدي إلى تصبغات في الجلد.

وقال متخصصون بالأغذية على موقع "إن دي" إن التسمم بسبب تناول السمك مع اللبن هو كذبة كبرى صدّقها كثيرون لسنوات , مضيفين أن هناك عدة وصفات عالمية تجمع بين السمك ومشتقات الألبان.

ويفسّر الخبير الطبي الدكتور تاباسيا موندهرا الاعتقاد الشائع بشأن خليط اللبن والسمك، بأن الألبان تبرّد جسم الإنسان، في حين تولد الأسماك تأثيرا معاكسا، مما يحتاج إلى تحرير الكثير من الطاقة لهضمهما معا، وهذا ما يولد عدم الارتياح.

وما يجب التأكد منه هو صلاحية الأسماك والألبان قبل استهلاكها مجتمعة، أي أن يكون السمك طازجا ومطهيا بالشكل الصحيح، وأن يستخدم اللبن أو الحليب قبل انتهاء صلاحيته.

وما يجب التأكيد عليه أيضا، أن السمك واللبن مجتمعين قد يسببان الكثير من المشاكل لم يتحسسون من الأسماك أو أولئك الذين يعانون عدم القدرة على هضم اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان.

اقرأ أيضا:

رغم فوائدها.. للوجبات الخفيفة سلبيات لا تصدق